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FETÖ'nün Sivas ''il ablası'' Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün Sivas 'il ablası' olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

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Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde "il ablası" K.S'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.
 
Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınarak tutuklandı.

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