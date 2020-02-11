FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Bir de CHP'lilerden dinleyin

star.com.tr 11.02.2020 15:42 - Güncelleme: 11.02.2020 15:51

Kılıçdaroğlu geçen hafta gerçekleştirdiği CHP grup toplantısında bu haftayı işaret ederek, "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" demişti.



Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' söylemini, bazı iddialar üzerinden sürdürdü.

15 Temmuz alçak darbe girişimi ile ilgili, FETÖ'cülerin 'kontrollü darbe' söylemini savunan Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında da FETÖ'nün 17-25 Aralık kalkışmasını savundu.

Kılıçdaroğlu başka parti ve kurumları hedef gösterse de, bazı CHP'liler FETÖ'nün siyasi ayağı olarak CHP'yi işaret ediyor.

İşte CHP'lilerin FETÖ - CHP ilişkisini gözler önüne serdiği açıklamalardan bazıları...

'URLA BELEDİYE BAŞKANI SIZMADIR'

Katıldığı canlı yayın programında FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li eski milletvekili Hasan Ören, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ile ilgili, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nden FETÖ'cü çıkmaz ama FETÖ'cü sızar. Bunlar sızmadır. Yani Urla Belediye Başkanı da sızmadır.' ifadelerini kullandı.

Urla Belediye Başkanı ile ilgili yanlış bilgi aktarıldığını ileri süren Ören, 'Mevcut kayıtlara baktığınızda bilgi ve belgelerle, diyorsunuz ki 'Arkadaş bu adamın bu örgütle bir yakınlığı var.' Bunu reddetmek mümkün değil.' dedi.

'CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU'

Katıldığı bir canlı yayında 'Benim partim FETÖ'ye teslim oldu' diyen CHP'li Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi.

Deniz Baykal döneminde CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ateş, CHP'nin FETÖ ilişkisini, "MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı." ifadeleriyle dile getirdi.

Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kaldığı günlere de değinen Ateş, 'Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.' dedi.

'GERÇEK CHP'LİLER TASFİYE EDİLİYOR'

Partiden ihraç edildikten sonra Bağımsız Milletvekili olan Öztürk Yılmaz, katıldığı bir canlı yayın programında CHP’deki FETÖ yapılanmasıyla ilgili, 'Orada bir FETÖ yapılanması var dedim bunun temizlenmesini söyledim. Ne kadar vatansever ne kadar Atatürkçü, ne kadar ülkesini seven insan varsa tasfiye ediliyor. Ne oluyor? Kim tasfiye ediyor bizi? Bizim günahımız suçumuz ne? Kim bu karanlık güçler?.

Parti yönetiminin CHP'lilerin kutsal değerlerini arkasına saklanıp gerçek CHP'lileri tasfiye ettiğini belirten Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı iken Kılıçdaroğlu’na altı ay 'YPG’ye terör örgütüdür' dedirtemediğini de söyledi..

'CHP'YE OY VEREN FETÖ'YE OY VERMİŞTİR'

Eski CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, 31 Mart Yerel seçimlerinde DSP Muratpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. Seçim öncesi Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamalarda bulunan Sapan, 'CHP'li seçmene sesleniyorum. Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde.' ifadesini kullanmıştı.

Halkın CHP'ye oy vermemesi gerektiği belirten Sapan, 'Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net." dedi.

CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini belirten Sapan, CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını vurguladı.

'PARTİM FETÖ'YLE İTTİFAK YAPTI'

2014 yılında milletvekilliği döneminde Kastamonu'daki bir programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP-FETÖ ilişkisine dair çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Güler programındaki konuşmasında, "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı, cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi'yle yürüdüğünü hepimiz gördük" ifadelerini kullanmıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ İKNA ETTİ

CHP-FETÖ ilişkisini gündeme taşıyan bir diğer isim de CHP'li vekil Sinan Aygün... Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için firari FETÖ'cüler tarafından ikna edildiğini ileri sürdü.

Aygün, Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün ayrıca, "Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. 'Ben bunu hakaret sayarım dedi' sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu" iddiasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden rüşvet istediğini ileri süren eski CHP'li vekil Sinan AygünYavaş'ın adaylığa 'FETÖ imamı' tarafından ikna edildiğini iddia etti.

Aygün'ün açıklamalarının yanı sıra, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması, akıllara daha önce de CHP-FETÖ ilişkisinden yakınan partililerin açıklamalarını getirdi.