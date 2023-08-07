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FETÖ'nün sözde Adana bölge öğrenci sorumlusuna 15 yıl hapis talebi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'bölge talebe mesulü' hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde Adana bölge öğrenci sorumlusuna 15 yıl hapis talebi
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz E.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık E.G. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık Z.T'nin ifadelerine yer verildi.

E.G'nin sohbet toplantıları düzenlediğini belirten tanık, "Ben Çukurova Üniversitesini kazanınca örgüte ait dershanedeki hocam aracılığıyla benimle iletişime geçti. E.G. ile Adana'da buluştum. Beni örgüte ait eve kendisi yerleştirdi. E.G. örgüt içinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürütüyordu." beyanında bulundu.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen E.G'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, ByLock yazışmalarında adının geçtiği, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirtilen iddianamede, E.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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