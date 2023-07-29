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FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusu için istenen ceza belli oldu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya'nın Paderborn kentindeki toplantılarını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:37 - Güncelleme:
FETÖ'nün sözde Almanya Paderborn sorumlusu için istenen ceza belli oldu
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FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 Haziran'da tutuklanan M.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Sanık için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'nün Almanya'nın Paderborn şehrindeki sözde "üst düzey sorumlusu" olduğu ve toplantıları organize ettiği belirtilen M.Y'nin, burada örgütle iltisaklı bir dershanede de yöneticilik yaptığı anlatıldı.

- TÜRKİYE'YE YASA DIŞI YOLLARLA GİRMİŞ

Dışişleri Bakanlığının da sanık hakkında daha önce ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"FETÖ'nün yurt dışı hiyerarşik yapılanmasında yer alan sanığın, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı, yoğun yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin akabinde Türkiye'ye adli soruşturma tehdidinden kurtulmak amacıyla gelmediği ancak kaçak yollardan ülkeye giriş çıkış yaptığı, yakalandığı tarihe kadar yurda yasal yollarla dönmediği, örgütün yurt dışındaki hiyerarşik yapısına dahil olarak örgütle organik bir bağ kurduğu ve faaliyetlerini gizlilik esasına göre sürdürdüğü belirlenmiştir."

- "SOHBET TOPLANTILARINDA KONUŞMAYI O YAPARDI"

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık E.A'nın da ifadesi yer aldı.

Sanığın, Paderborn'daki örgütsel toplantıları yönettiğini öne süren E.A, şu ifadeyi verdi:

"M.Y. beni dini konularda konuşmalar yaptıklarını belirterek sohbete çağırdı. İlk olarak Paderborn'da örgütün etüt merkezi olarak kullandığı bir binaya gitmeye başladım. Bu sohbet toplantılarında konuşmayı M.Y. yapardı ve örgüt elebaşının videolarını izletirdi. M.Y, Paderborn'da FETÖ'nün en üst düzey sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Örgüt üyeleri ona 'abi' diye hitap ediyordu."

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