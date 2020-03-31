FETÖ'nün sözde ''asker mahrem imamı'' için istenen ceza belli oldu

AA 31 Mart 2020 Salı 11:36 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:36

Tutuksuz N.Y. ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

N.Y. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tanık İ.Ş. iddianamede yer alan ifadesinde, N.Y'nin Mersin'de FETÖ'ye ait öğrenci evlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, "N.Y. FETÖ içerisinde 'Behçet' kod ismini kullanıyordu. Sorumluluğunda bulunan askeri okul öğrencilerinin takibini yapmak için sürekli Ankara'ya gidiyordu. N.Y. örgütsel faaliyetlerini yürütürken gizliliğe dikkat ediyordu.' ifadesini kullandı.

N.Y'nin örgütsel hiyerarşide üstü olan şahıslardan talimatlar aldığı, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütle organik bağ içerisinde olduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen N.Y. ise suçlamaları kabul etmedi.