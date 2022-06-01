İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,436
  • EURO
    17,6496
  • ALTIN
    970.095
  • BIST100
    2579.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün sözde 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
Güncel

FETÖ'nün sözde 'askeri mahrem yapılanması'na operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
ABONE OL

EGM'den yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, bugün, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen 6 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.