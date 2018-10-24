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Adana'da FETÖ'nün sözde bölge imamına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında örgütün 'bölge imamı' olduğu iddiasıyla açılan davada yargılanan sanık 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Güngör Y. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

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