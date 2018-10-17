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FETÖ'nün sözde 'Elmadağ bölge imamına' hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Elmadağ bölge imamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün ''Elmadağ bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih S, İskenderun Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
 
Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.
 
Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.
 
Mahkeme heyeti de sanık Fatih S'yi 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

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