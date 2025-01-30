FETÖ'nün sözde ''emniyet imamı'' için istenen ceza belli oldu

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özdemir ile avukatı katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinlenileceğini bildirdi.

Tanık Ü.A. 2007'ye kadar örgüt içerisinde görev aldığını Özdemir'i örgütsel faaliyetlerinden tanıdığını belirterek, "Destekçileri olduğu gibi düşmanları da vardı. Mustafa Özcan ona karşı düşmandı. Örgüt tarafından pasifize edildi ve örgüt ona ABD'ye giriş yasağı getirdi." ifadesini kullandı.

Tanık B.Ç. de 2010'a kadar FETÖ yapılanmasında bulunduğunu, o dönem Özdemir'in örgütte önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Özdemir'in kendisinden özel doktoru olmasını istediğini aktaran B.Ç, sanıkla 23 yıl geçirdiklerini belirtti.

Sanık Özdemir'in Ankara'da örgütün emniyet sorumlusu olduğunu söyleyen B.Ç. şunlar anlattı:

"Emniyette yapılan her türlü iş ve işlemlerle ilgili arkadaşlara talimat verirdi. 2010'da örgütten ayrılana kadar Kemalettin Özdemir hakkındaki düşüncem Allah bir peygamber gönderse bu şekilde olurdu diyordum. Gülen ile ilgili de 'mehdi' diye düşünürdük. O zamanlar algımız böyleydi. Ardından hakkında bazı iddialara ortaya atıldı. Sorduğunda, arkadaşlar bana tuzak kurmaya çalışıyor gibi açıklamalarda bulundu. Sınavda araştırma görevlilerinin hepsi örgüt içinden elemanlardan seçilmişti.

23 senemi verdiğim, çok değer verdiğim bir abimdi. Başka şeyler görünce huzursuz oldum. Amerika'dan telefon geldi. Fetullah Gülen ile konuşma yapacaktı. Ben dışarı çıkıyordum. 'Senden gizlimiz saklımız yok' dedi. O sırada askeri okullara baskın yapılmıştı. Gülen, telefonda 'Bizi ele verecek bir şey var mı?' dedi. Özdemir de 'Efendim giren arkadaşlar tanıdık, sıkıntı yok' dedi. Biraz sert konuştu Gülen, 'Nasıl böyle bir hata yaparsınız' dedi. Kemalettin Özdemir kaygılanacak bir şey olmadığını söyledi."

- "KENDİ ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM 'KÖZ' DİYE"

Özdemir'in FETÖ'den ayrıldıktan sonra kendi örgütünü kurduğunu düşündüğünü aktaran B.Ç. "Kendi örgütü olduğunu düşünüyorum 'KÖZ' diye. FETÖ büyük bir darbe aldıktan sonra Kemalettin bey de ihraç edildiği için FETÖ'yle aynı doğrultuda farklı bir versiyon oluşturmak istedi." ifadesini kullandı.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, mütalaasında, Özdemir'in FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun, terör örgütünün tepe yönetimindeki kişilerden olan Süleyman Tiftik, Cemil Koca, Tuncay Delibaşı, Recep Uzunallı ve Abdülkadir Aksoy ile telefon irtibatı kurduğunun tespit edildiği bildirdi.

Özdemir'in, söz konusu terör örgütünün mahrem yapılanmasının örgütsel iletişim yöntemi olan büfe, ankesör, kontörlü hatlar üzerinden çok sayıda örgüt üyesi ve yöneticisiyle irtibat kurduğu, bu durumun da HTS Analiz Raporu'nda sabit olduğu belirten savcı, sanığın, FETÖ içerisinde sözde "Ankara il imamlığı", "Afrika ülke imamlığı", "Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı", "mahrem sorumlu" ve "emniyet mahrem imamı" olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve sonrasında örgütten ayrıldığını ifade etti.

Özdemir'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanık hakkında, örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya yönelik bilgiler verdiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa son savunmasını hazırlaması için ek süre vererek, duruşmayı 18 Şubat'a erteledi.