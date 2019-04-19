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FETÖ'nün sözde 'Fatih imamı' ve 5 şüpheli yüklü miktarda dolarla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde “Fatih imamı” olduğu belirtilen H.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda dolarla yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan yakalama kararı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen H.Ç. adlı hücre üyesini yakın takibe aldı. Emniyet güçleri, önceki yıllarda İstanbul’u eyaletlere bölen FETÖ/PDY’nin  sözde “Fatih imamı”  olarak atanan H.Ç.’nin ‘gaybubet’ adı verilen hücre evinde gizlendiğini belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün de destek verdiği operasyon öncesinde H.Ç.’yi teknik ve fiziki takibe alan güvenlik güçleri, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takipte hücre sorumlusunun barınabileceği 5 ayrı hücre evine baskın yaptı.
 
Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında H.Ç., aynı soruşturma kapsamında aranan A.P., G.P. ile bu hücre üyelerine yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen M.T., F.K.K. ve A.Ç. isimli toplam 6 şüpheli yakalandı. Hücre sorumluları H.Ç., A.P. ve G.O.’nin saklandıkları örgütün hücre evinde yapılan aramalarda, 176 bin 407 Amerikan doları, 39 bin 515 Türk lirası ve bin 235 Euro para ve dijital doküman ele geçirildi.
 
Gözaltına alınan örgütün sözde ‘Fatih imamı’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

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