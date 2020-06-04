AA 04 Haziran 2020 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 12:04

Terör örgütünün mahrem yapılanmasında üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen firari Ali Semerci hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından Semerci hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, örgütten olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili bağlantılar gibi ayrıntılara yer verildi.

Ali Semerci'nin, terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığında, uzman çavuşlardan generallere kadar mahrem yapılanmanın "en üst düzey sorumlusu" olarak "Hacı Murat" kod adıyla yönetici konumda faaliyet yürüttüğü ifade edilen iddianamede, sanığın FETÖ tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen 3 "operasyonel hat" kullandığı belirtildi.

- "MİT TIRLARI, KARA PROPAGANDA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA DURDURULDU"



İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "Bayrak", Ali Semerci'nin, terör örgütü içerisinde üst düzey görevde bulunduğunu savunarak, 2013'te yaptıkları bir toplantının gündemine MİT'e ait tırların durdurulması konusunun geldiğini kaydetti.

Semerci'nin, konuyu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e sorduktan sonra değerlendireceklerini söylediğini aktaran "Bayrak", "Bu konu daha sonra FETÖ/PDY'nin dershanelerinin kapatılması nedeniyle hükümete açtığı 'savaşla' hükümete zarar vermek ve kamuoyunda algı oluşturmak amacıyla sonraki toplantıda konuşuldu." şeklinde ifade verdi.

Daha sonra elebaşı Gülen'den gelen talimatla Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulduğunu anımsatan "Bayrak", "Bu talimattan 2 hafta kadar sonra Hatay ve Adana'da eş zamanlı olarak MİT tırlarının durdurulmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kara propaganda çalışmalarına başlayıp, uluslararası mahkemelerde hükümeti haksız bir şekilde yargılatarak itibarsızlaştırmak adına MİT tırlarına operasyon yapıldı ve Fetullah Gülen'in talimatı yerine getirildi." ifadesini kullandı.

"Bayrak", toplantıya Ali Semerci'nin yanı sıra FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye Emniyet İmamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Jandarma İmamı "Nurullah" kod adlı Nurettin Oruç'un başkanlık yaptığını belirtti.

Gizli tanık, 17-25 Aralık sürecinden sonra mahrem yapılanmanın içerisindeki Türkiye ve bölge sorumlularından çoğunda görev değişiklikleri olduğuna dikkati çekerek, "Bir kısmı görevden alındı. Osman Hilmi Özdil görevden alınarak yurt dışına kaçtı, Ali Semerci, Kara Kuvvetleri Türkiye imamlığı görevinden alınarak Pakistan'a gönderildi. Bu toplantılara yeni göreve getirilen 'Sami' kod adlı Kemal Batmaz, Hava Kuvvetleri Türkiye imamı olarak başkanlık yapmaya başladı." şeklinde bilgi verdi.

- TIRLARIN DURDURULMASININ SORUMLULARI ARASINDA



İddianamede, terör örgütünün mahrem imamları tarafından, MİT'e ait tırların, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara ''Kara Kuvvetleri Türkiye sorumlusu'' sıfatıyla "karar kurulu üyesi" olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumlularından olduğu belirtildi.

Ali Semerci'nin, terör örgütünün çağrı ve talimatlarıyla örgüt içerisinde mahrem yapılanmasında "üst düzey sorumlu" olarak faaliyet yürüttüğü, hücresel haberleşme ağı içerisinde operasyonel hatlar kullanarak örgütün tepe yöneticileri ve darbe girişiminin kilit ismi, firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz ile irtibatta olduğu ve FETÖ'nün finans kuruluşu Bank Asyada da hesabının bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Semerci'nin 2014'ten itibaren örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, 19 Haziran 2016'da yurt dışına kaçtığı ve bir daha Türkiye'ye dönüş yapmadığı bilgisine de yer verildi.