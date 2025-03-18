FETÖ'nün sözde ''serrehberi''ne verilen ceza belli oldu

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.T.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalıştığını belirtti.

G.T.Y'nin örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, kendisine bağlı öğretmenlerden örgüte ait yayınlara abone bulunmasını istediğini, örgüt içi tayine tabi olarak çalıştığını ve FETÖ içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini kaydeden savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık G.T.Y. savunmasında suçlamaları reddederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.