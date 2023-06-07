FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

FETÖ firarisi Bilal Bilge hakkında 10 ayrı itirafçı beyanı bulunuyordu.

Şüphelinin önce Ankara Balgat'ta terör örgütü mensuplarından sorumlu olduğu, ardından örgüt içinde terfi edip sözde "Ankara-Çankaya Sorumlusu" olduğu belirlendi. Bilge'nin örgüt adına para topladığı da tespit edildi.

Bylock kaydı da bulunan şüpheli hakkında, 2017 yılında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adresi yıllarca tespit edilemeyen ve üzerine hiçbir kaydı bulunmayan şüpheli, Kartal'daki bir adreste yakalandı.