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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) sözde üst düzey yönetici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte sözde üst düzey yönetici olduğu iddiasıyla iki yıldır aranan İsmail B'nin (46) kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, merkeze bağlı Darıhüyük köyündeki evde İsmail B'yi ve ona yardım ettiği öne sürülen eniştesi M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor olan İsmail B'nin, Aksaray'daki sağlık sektörünün sözde sorumlusu, ByLock kullanıcısı ve yöneticisi olduğu, kapatılan Bank Asya'da yüklü miktarda parasının bulunduğu ve FETÖ okullarıya bağlantılı bir şirketin de ortakları arasında yer aldığı sürüldü.

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