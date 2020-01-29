İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9603
  • EURO
    6,5579
  • ALTIN
    300.595
  • BIST100
    120101
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün ''suikast timi'' yağma suçundan da yargılanıyor
Güncel

FETÖ'nün ''suikast timi'' yağma suçundan da yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran 'suikast timi'ndeki 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma'dan da yargılanmasına başlandı.

AA29.01.2020  15:14 - Güncelleme: 29.01.2020  15:14

"Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılan sanıklar, yargılandıkları Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin 21'ine yönelik "nitelikli yağma" suçundan da hakim karşısına çıkartıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Muğla'daki cezaevinde bulunan sanıklar Şükrü Seymen ve Taner Berber ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar Abdulhamit Gülerden, Ahmet Koçan, Ali Aktürk, Ali Sarıbey, Aydın Özsıcak, Bahadır Sagun, Burkay Karatepe, Davut Uçum, Ekrem Benli, Enes Yılmaz, Erkan Çıkat, Ergün Şahin, Gökhan Güçlü, Gökhan Şahin Sönmezateş, Haldun Gülmez, Hasan Aslanbay, Haydar Murat Özden, İsmail Yiğit, İlyas Yaşar, Mehmet Cantaz, Mehmet Demir, Mehmet Öztürk, Muammer Gözübüyük, Muhammet Burak İpek, Murat Köse, Mustafa Serdar Özay, Murat Dağlı, Murat Gösterit, Ömer Faruk Göçmen, Selman Çankaya, Serkan Elçi, Yakup Özcan, Yücel Ekizoğlu, Zeki Göçmen ve Zekeriya Kuzu ise bulundukları diğer illerdeki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken bazıları duruşmaya SEGBİS ile değil, Muğla'da katılmak istediklerini ifade etti.

- İddianameden

İddianamede, olay tarihinde darbe teşebbüsünün icrası kapsamında aldıkları görev üzerine Marmaris'e gelen sanıkların Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında görevli müşteki polis memurlarını derdest edip üzerlerini arayarak silah, telsiz, kimlik gibi eşyalarını aldıkları belirtildi.

Zincirleme suç hükümlerinin yağma suçu bakımından uygulanamayacağı vurgulanan iddianamede, sanıkların atılı suçtan mağdur sayısınca cezalandırılmaları gerektiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Filistinli nineden Trump’a tepki: O kadar İsrail’i seviyorsanız alın yanınızda götürün

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.