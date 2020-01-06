FETÖ'nün ''Tokat il yapılanması''na yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'il yapılanmasına' yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
AA06.01.2020 15:30 - Güncelleme: 06.01.2020 15:30
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün il yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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