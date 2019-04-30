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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliden 137'si tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 153 şüpheliden 137'si tutuklandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı ülke genelindeki kamuya açık büfe, market ve benzeri yerlerdeki hatların içeriklerinin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalandı. 
 
Adliyeye getirildikten sonra savcılık ifadelerini tamamlanan 184 şüpheliden 153'ü, tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 
 
Hakimlik sorguları sabah saatlerinde tamamlanan 153 şüpheliden 137'sinin tutuklanmasına karar verildi. Hakimlik, 16 şüphelinin ise mevcut delil durumu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması ile şahsi veya ailevi sağlık mazeretleri nedenleriyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

26 ŞÜPHELİ FİRARİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 5'i albay,  7'si yarbay,  14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı,  47'si üsteğmen,  2'si teğmen,  102'si astsubay olmak üzere 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 210 muvazzaf askerden 184'ü yakalanmıştı. Savcılıktaki ifadeleri alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Kalan 28 şüpheli etkin pişmanlık kapsamında, 2 şüpheli değişen delil durumlarına göre, bir kadın şüpheli de küçük yaşta, bakıma muhtaç çocuğu olması nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
 
Altısının yurt dışında olduğu tespit edilen 26 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. 

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