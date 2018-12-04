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FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında 2 tutuklama

İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 2’si tutuklandı.

  • İHA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şahıstan 1’i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslardan 2'si 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı, diğer zanlılar da adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
 
Serbest bırakılan zanlılardan 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ifade edildi.
 
Operasyon
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 23 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 14’ü yakalanmıştı. Yakalananlar arasında, muvazzaf askerler de yer alıyordu.

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