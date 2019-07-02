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Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı var

Bugün sabah saatlerinden itibaren İzmir, Kocaeli, Konya ve son olarak İstanbul'dan peş peşe operasyon haberleri geldi. FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında aktif görevdeki askerlerin de bulunduğu toplam 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 
 
İZMİR'DEKİ OPERASYONDA 42 GÖZALTI KARARI
 
İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.
 
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.
 
KONYA'DA 40 GÖZALTI KARARI
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
 
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.
 
KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYONU
 
Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
 
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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