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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verdiği 68 kişiden 41'i yakalandı

28 Temmuz 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün mahrem sivilleri ile sabit kontörlü hat veya ankesörlü telefonla iletişim kurdukları örgüte mensup askerlere yönelik soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda halen deşifre olmamış, aralarında emekli albayın da bulunduğu 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6'sı aktif askeri personel, 59'u eski askeri öğrenci, 2'si özel sektörde çalışan ve biri emekli albay olmak üzere 68 şüpheliden 41'ini yakaladı.

Henüz adreslerinde bulanamayan 27 şüpheliyi arama çalışamaları devam ediyor.

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