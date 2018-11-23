İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Siirt ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, halen aktif olarak görevlerine devam eden astsubaylar Y.K, B.S, G.T, B.S, M.Ç, F.G. ile emekli astsubay M.K.U, ihraç edilen astsubaylar E.A, M.C.K, uzman çavuş T.A. ile 2 sivil gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 askeri personeli yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.