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Güncel

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli iki farklı soruşturmada toplam 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09 Haziran 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:34
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