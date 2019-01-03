FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, askeri okullardan ihraç edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Malatya İl Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2 eski askeri okul öğrencisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.