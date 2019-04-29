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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içine sızdığı belirlenen 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 184 şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 153'ü örgüt üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 28 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanması, 2'sinin değişen delil durumuna göre, bir kadın şüpheli ise küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrolle savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 26'sı ise halen firari durumda aranması devam ediyor.
 

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