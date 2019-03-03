FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon düzenlendi
Erzincan merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında 5 muvazzaf askerin de olduğu 7 zanlı yakalandı.
- AA
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.