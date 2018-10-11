FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefondan ardışık arama yaptığı tespit edilen 6 muvazzaf ve 9'u eski asker olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.