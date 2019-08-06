FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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