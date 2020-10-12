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FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Güvenlik güçleri, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanmasına operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin, çeşitli adreslere yaptığı eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 9'u kıskıvrak yakalandı.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 10:22
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, telefon hatları analizleri doğrultusunda, FETÖ'nün TÜBİTAK'taki siber mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve 2'si örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 9'u yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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