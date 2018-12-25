FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Mehmet Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi.
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