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FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.

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Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
 
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye, Yozgat ve Amasya'da ikamet eden 6 zanlı, bulundukları illerde gözaltına alındı.
 
Tokat'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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