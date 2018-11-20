FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 zanlı yakalandı.
- AA
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Osmaniye, Yozgat ve Amasya'da ikamet eden 6 zanlı, bulundukları illerde gözaltına alındı.
Tokat'a getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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