İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2021 Cuma / 29 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6669
  • EURO
    10,2846
  • ALTIN
    502.477
  • BIST100
    1381.4
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, Ankara'da sorguda
Güncel

FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, Ankara'da sorguda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara'ya getirilerek, emniyette sorguya alındı. İnandı'nın gözaltı süresinin 11 Temmuz'a kadar uzatıldığı öğrenildi.

DHA9 Temmuz 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 15:04
ABONE OL

DHA'nın edindiği bilgiye göre, MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı'nın gözaltı süresi, 11 Temmuz'a kadar uzatıldı. Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı'nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor. İnandı'nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.