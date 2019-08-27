FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8405
  • 6,4918
  • 286.902
  • 96653.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son dakika... FETÖ'nün sözde üst düzey ismi Üsküdar'da gaybubet evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershanelerinin genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları adreste yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan ayrıca örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan ile eşi Fatma Nuray Demircan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

5 milyon yıllık! Türkiye’deki tek tescilli kayalık havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan ve Putin açıklama yapıyor

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

FETÖ elebaşının özel şoförü İstanbul'da yakalandı

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

HDP ve CHP heyetine binlerce lira harcamışlar

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

Pamukla kaplı kutuda özenle saklıyor: 'Gözü' gibi bakıyor

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar

İsrailli siyasetçilerden yine aynı oyun: Türkiye karşıtlığına sarıldılar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Günde 50-60 bin arası tüketiliyor! Talebi karşılayamıyorlar

Ruhani'den ABD'ye çağrı: Durum o zaman değişebilir

Ruhani'den ABD'ye çağrı: Durum o zaman değişebilir

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri

İşte örgüte ağır darbe vurulan çatışmanın görüntüleri
 

POPÜLER HABERLER

Satırlı trafik magandası dehşeti

Satırlı trafik magandası dehşeti

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

O tarihte Dünya'yı teğet geçecek!

Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları

Dünya Kupası'nda Forma giyecek NBA yıldızları

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA