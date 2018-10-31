FETÖ'nün 'yargı yapılanması'na ağır darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün "yargı yapılanması"na yönelik soruşturmalar neticesinde açılan davaların görülmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda, meslekten ihraç edilen 239 hakim-savcıya yönelik açılan davalardan 206'sı mahkumiyetle sonuçlanırken, 33 davada beraat yönünde karar verildi.

İstanbul ağır ceza mahkemelerince görülen davalarda 206 sanık ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Yine FETÖ'ye iltisaklı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik açılan 50'yi aşkın dava ve birçok soruşturma ise sürüyor.

Açılan ve devam eden davalarda İzmir'deki "Askeri Casusluk" davasına bakan heyette üye hakim İsmail Kurt, ''Balyoz Planı'' davası savcılarından Hüseyin Kaplan, FETO?/PDY tarafından 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) u?yeliği için aday go?sterilen eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül, ''Balyoz Planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak ve "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazko?y" gibi kumpas davalarına ve soruşturmalarına bakan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Ercan Şafak'ın yargılanmaları sürüyor.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Odatv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan aralarında meslekten ihraç edilen Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da bulunduğu 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava dosyası, "Selam Tevhid'de kumpas" davasıyla birleştirilmesi için Yargıtay'a gönderilmişti.