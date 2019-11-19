FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Karayol'a hapis
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.
- AA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.
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