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FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 11 yıl hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Yargıtaydaki 'grup sorumlusu abi'lerinden olduğu belirtilen eski üye Ahmet Kütük, terör örgütü üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Ahmet Kütük ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Kütük, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ahmet Kütük'ün, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince, kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, TCK'nin 62. maddesi uyarınca indirim uygulandı ve cezası 11 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

SUÇLAMALAR

Esas hakkındaki mütalaada, Ahmet Kütük'ün Yargıtayın hukuk daireleri sorumlusu eski üye Ali Akın'ın bir altında bulunan ve talimatları diğer üyelere ulaştırması için ilettiği "grup sorumlusu abi"lerden olduğu belirtiliyordu.

Örgütün haberleşme amaçlı dağıttığı tabletlerin güncellenmesi, takip edilecek dosyalarla ilgili koordinasyonun sağlanması gibi görevleri yürüttüğü de tespit edilen Ahmet Kütük'ün ayrıca dava takip biriminde çalıştığı, Yargıtay içinde örgütsel taktik belirlenmesinde önemli rol oynadığı belirlenmişti.

ByLock'u etkin kullanan sanığın yazışmalarına da yer verilen mütalaada, sanığın diğer yargı mensuplarıyla Ankara'daki bir ankesörlü telefondan ardışık arandığına ilişkin kayıtlar da yer almıştı.

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