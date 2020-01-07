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FETÖ'nün yeni yapılanması tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ içinde önemli bir kavram olan rüyalarla ilgili özel bir yapılanma bulunduğunu tespit etti.

07.01.2020  14:02 - Güncelleme: 07.01.2020  14:02

FETÖ'nün Cezaevi yapılanmasında yer alan, Cezaevinde tutuklu/hükümlü örgüt mensupları arasından seçilen ve "rüyacılar" olarak adlandırılan kişilerin ise Cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını diri tutmak, itirafçılığı önlemek, dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin bunlara "sabırlı olun hepinizi kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz, günahlarınız af oluyor, aileniz de cennete gidecek" diye haber getirdiğini söyleme faaliyeti yürüttükleri öğrenildi.17/25 Aralık yargı darbe girişiminden sonra ise FETÖ'nün, rüya sorumlularının görevleri arasına, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarının motivasyonunun yükseltilmesini eklediği de kaydedildi.  (Sabah)

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