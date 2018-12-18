FETÖ'nün yurt dışı imamları deşifre edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir gizli tanığın beyanından yola çıkarak yeni yurtdışı imamlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Alınan ifadelerde imamların Türkiye’deki tutuklu yakınlarına, halen faaliyet gösteren elemanlara yurtdışından maaş gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından, ABD ve Avrupa’da aktif 21 imam tespit etti.

21 İMAMLI ÖRGÜT AĞI

Haklarında gözaltı kararı çıkartılan şüpheliler arasında, örgütün sözde Avusturya, Almanya, Fransa, ABD, İsviçre, Hollanda, Norveç, Belçika, Endonezya, Lüksemburg, Nijerya ve İngiltere eyalet imamları, ülke imamı ve temsilcisi, ülke mahrem yapılanma sorumlusu, eğitim danışmanı, mütevelli sorumlusu, diyalog sorumlusu ve bayan iktida sorumlularının olduğu, bu isimlerle 21 kişilik bir ağ kurulduğu ifade edildi.

“NEW JERSEY HADİMİ”

ABD’deki yeni finans-firar yapılanmasını “New Jersey Hadimi” olarak bilinen Vedat Çelik yapıyor. Yeni yapılanma listesinin başında yer alan Çelik örgütün diğer birimlerine yer, imkân ve parasal destek sağlıyor. Gülen’in talimatlarını diğer ülkelere ulaştırıyor.

“BELÇİKA İMAMI” KOÇAK

Yapılan çalışmalar esnasında FETÖ adına Belçika’da bulunan ve diyalog sorumlusu olan Bahattin Koçak’ın baş imamlardan olduğu tespit edildi. Kokaç’ın Belçika’da himmet topladığı ve bu paraları Türkiye’ye aktardığı, diğer ülkelerdeki imaları koordine ettiği kaydedildi.

15 TEMMUZ’DAN SONRA ATANDI

FETÖ’nün İsviçre imamı olan İsmet Macit, 15 Temmuz’un ardından Fransa imamlığına atandı. Macit’in özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’den firar eden FETÖ militanlarının önemli bir kısmını İsviçre ve Fransa’da topladığı biliniyor.

ALMANYA SORUMSULU AÇIL

Terör örgütünün Almanya imamlığını Abdurahman Açıl adlı terörist yürütüyor. Örgütün kritik isimleri de bu ülkede bulunuyor. Açıl’ın FETÖ’nün önde gelen militanlarına, Almanya’da sığınmadan maddi yardıma her türlü ihtiyacı doğrudan karşıladığı belirlendi.

Geniş çaplı operasyon başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 35’i muvazzaf 55 asker ile 9 “sivil mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkardı. KKTC’de de 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İŞADAMINA 100 DOLAR TARİFESİ

FETÖ’cü işadamlarının yargılandığı TUSKON davasında ifade veren bir gizli tanık, FETÖ elebaşının normal militanlara 1 dolar, işadamlarına 100 dolar verdiğini söyledi.

(Akşam)