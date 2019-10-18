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FETÖ'nün yurt müdürüne 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

  • AA
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9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Özaslan ile avukatı katıldı.

Sanık Özaslan, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock" kullanmadığını ve aleyhinde ifade veren tanıkların iftira attığını öne sürdü.

Duruşma savcısı sanığın 3 ayrı telefon hattında "ByLock“ kullandığını, kullanıcı adının "Fuat" olduğunu, örgütün yurdunda müdürlük yaptığını, ayrıca öğrenci evleriyle ilgilendiğini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'ya 116 gram altın hesabı açtığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özaslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.

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