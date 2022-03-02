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FETÖ/PDY operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1'i aktif sağlık personeli 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA2 Mart 2022 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:30
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapısında çeşitli görevlerde bulunduğu, sohbet toplantısı organize ettiği, ardışık aramalar yaptıkları öne sürülen 1 aktif sağlık memuru, 1 ihraç polis, 1 ihraç doktor, 3 öğretmen ve 4 özel sektör çalışanı tespit edildi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü. 1 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.

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