Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan R.K. ve A.K. kent merkezinde, M.A.Ç. Elbistan, M.H. ise Pazarcık ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 4 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.