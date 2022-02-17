FETÖ/PYD üyesi 7 kişi yakalandı

DHA 17 Şubat 2022 Perşembe 13:16 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:17

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüphelinin Dalaman ve Fethiye ilçelerinde olduğu bilgisinin ardından harekete geçti. Polis ekiplerince, dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Y.Ç., (58), İ.E., (47), M.K., (58), Y.S., (52), T.G., (54), M.K., (47) ile F.G., (33) saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, tutuklandı.