17 Aralık 2025 Çarşamba
Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bozuluyor! FETÖ'ye ağır darbe

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarda 160 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ17 Aralık 2025 Çarşamba 07:37
Operasyonları sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 160 şüpheli yakalandı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan,

Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren,

FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren, 160 şüpheli Polislerimiz tarafından yakaladı.

90'ı TUTUKLANDI.

52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde; Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bursa,

Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da yakalandı.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

