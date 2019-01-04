İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3371
  • 6,0973
  • 220.337
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'ye ankesörlü telefon soruşturmasında 11 tutuklama

Konya merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden 11'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 muvazzaf askerden 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, 26 Aralık 2018'de 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara doğal gaz patlaması

Ankara doğal gaz patlaması

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

ABD üssüne yeşil ışık yaktı

ABD üssüne yeşil ışık yaktı

Tam 8,5 milyar dolar

Tam 8,5 milyar dolar

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası

Huawei'den çalşanlarına IPhone cezası
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA