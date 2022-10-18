İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde düzenlenen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın bu operasyondaki büyük katkısı, emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir."

543 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

704 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 543 kişinin yakalandığını açıklayan Soylu şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında örgüt mensuplarına yurt dışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmayla bu sağlandı. Yine toplam bu operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişi gözaltına alındı."

"OPERASYON ÇOK GİZLİ YÜRÜTÜLDÜ"

Soylu, şafak vakti gerçekleştirilen operasyonun çok gizli yürütüldüğünü bu sebeple açıklanmadığını söyledi.

"Bizim teknik cihazlarına ve telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar birçoğunu sağlayabildik. Gazi Turgut Aslan Operasyonu, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın vermiş olduğu izinle 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar EGM tarafından tüm basınla paylaşılacaktır. Ele geçirilen bir para miktarı var. Daha yüksekte bir para miktarının nasıl gerçekleştirildiğini takip ettik. Para miktarından ziyade buradaki yöntem; yolun deşifre edilmesi, çözülmesi ve FETÖ'nün Türkiye'deki güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik atılan adım önemlidir."

Terör örgütleriyle mücadelenin ara vermeden sürdürüldüğünü aktaran Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadaki istikrarsızlığı biliyoruz. Bunu ülkemize yansıtmaya çalışanlara müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

Soylu, Cumhuriyet savcılarına, emniyet birimlerine, MASAK Başkanlığı'na uzun zamandır titizlikle yürütülen bu çalışmayı böyle neticelendirdikleri için teşekkürlerini sundu.