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FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘emniyet mahrem sorumlusu' 38 şüphelinin Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şu ana kadar şüphelilerin 33'ü yakalanarak gözaltına alındı.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 08:03 - Güncelleme:
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda, örgüt tarafından 'mahrem imam' olarak görevlendirilen, 20'si halen çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarında aktif olarak çalışan kamu personeli olmak üzere 'emniyet mahrem sorumlusu' 38 şüphelinin 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şu ana kadar şüphelilerin 33'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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