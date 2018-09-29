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FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkça sorgulanan zanlılardan ikisi salıverildi. Diğer 6 kişiden biri mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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