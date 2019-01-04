Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında FETÖ'ye karşı ortak mücadelede kararlılık teyit edildi
Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında FETÖ'ye karşı mücadelede kararlılık teyit edildi.
- AA
Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.
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