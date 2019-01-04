İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3767
  • 6,1255
  • 221.469
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında FETÖ'ye karşı ortak mücadelede kararlılık teyit edildi

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında FETÖ'ye karşı mücadelede kararlılık teyit edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, iki ülkenin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele kararlılıklarının teyit edildiği vurgulandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim
 

POPÜLER HABERLER

'İzmir´i parsel parsel satacaklar'

'İzmir´i parsel parsel satacaklar'

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA