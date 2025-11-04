İSTANBUL 21°C / 14°C
Güncel

FETÖ'ye operasyon! Aralarında TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si TÜBİTAK ve 1'i ASELSAN çalışanı olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA4 Kasım 2025 Salı 08:44 - Güncelleme:
FETÖ'ye operasyon! Aralarında TÜBİTAK ve ASELSAN çalışanları da var
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, MİT Başkanlığınca daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranırken yakalanan H.İ.A'nın dijital materyallerindeki çözümleme işlemleri sonucunda, "SİGNAL" isimli uygulama üzerinden şifreli örgütsel yazışmaları tespit edilen, 2'si TÜBİTAK, 1'i ASELSAN, 1'i Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 1'i Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi çalışanı olmak üzere 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

