FETÖ'ye Samsun merkezli 11 ilde 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 gözaltı

Samsun merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11'i muvazzaf 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları 11'i muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile 3'ü kapatılan kara harp okulu öğrencisi, biri emekli astsubay olmak üzere 15 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.