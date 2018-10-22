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FETÖ’ye yardım suçlarından tutuklanan uyuşturucu baronu Zindaşti, 7 gün önce tahliye edilmiş

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Tasarlayarak öldürme’ ve FETÖ’ye yardım suçlarından tutuklanan uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin 7 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

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Tahliye kararına savcılık itiraz etti ancak Zindaşti’nin yurtdışına kaçtığı iddia ediliyor.  
 
FETÖ BAĞI DEŞİFRE EDİLDİ  
 
Zindaşti’nin firari FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz’le 44 kez bir araya geldiği, Samanyolu TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Bank Asya Yönetim Kurulu üyesi Ali Çelik’le 114 kez telefon görüşmesi yaptığı, FETÖ’nün yargıdan sorumlu imamı Ahmet Can’la 28 kez, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Osman Karakuş’la 1 kez, Yunanistan imamı Recep Uzunal’la ise 111 kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı. 
 
(Akşam)

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